|
28.02.2026 17:30:38
China fordert Ende der militärischen Handlungen
PEKING (dpa-AFX) - China hat sich "zutiefst besorgt" über die militärischen Angriffe der USA und Israels auf den Iran gezeigt. Die staatliche Souveränität, Sicherheit und territoriale Unversehrtheit Irans müssten respektiert werden, erklärte das Außenministerium in Peking.
China rufe dazu auf, die militärischen Handlungen sofort einzustellen, eine weitere Eskalation der Spannungen zu vermeiden sowie den Dialog und die Verhandlungen wieder aufzunehmen, hieß es weiter. Ziel müsse es sein, Frieden und Stabilität im Nahen Osten zu wahren./jpt/DP/stk
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.