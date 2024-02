China fordert Ende israelischer Militäroperationen in Rafah

PEKING (dpa-AFX) - China hat Israel zu einem Ende der Militäroperationen im Süden des Gazastreifens aufgerufen. China sei sehr besorgt über die Entwicklung in der Region Rafah und lehne jede Aktion ab, die Zivilisten schade, teilte das Pekinger Außenministerium am Dienstag mit. Israel solle seine "Militäroperationen so schnell wie möglich einstellen" und alles tun, um eine größere humanitäre Katastrophe zu verhindern. Im Krieg gegen die islamistische Hamas bereitet sich Israel derzeit auf eine Militäroffensive in der an Ägypten grenzenden Stadt vor. Das geplante Vorhaben in der mit palästinensischen Flüchtlingen überfüllten Stadt stößt international auf starke Kritik./jpt/DP/jha