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09.04.2026 10:35:38

China fordert Zurückhaltung nach Israels Angriff auf Libanon

PEKING (dpa-AFX) - China fordert nach den Angriffen Israels auf den Libanon Zurückhaltung. Die Volksrepublik rufe die jeweiligen Seiten auf, ruhig zu bleiben und zum Abkühlen der Lage in der Region beizutragen, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Die Souveränität und Sicherheit des Libanons dürfe nicht verletzt werden, erklärte sie weiter.

Israels massiver Angriff auf Ziele im Libanon hatte gestern nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mehr als 180 Menschen getötet und rund 900 weitere verletzt. Israels Militär hatte das Vorgehen damit begründet, Kommandeure und militärische Infrastruktur der Hisbollah ins Visier genommen zu haben.

Angesprochen auf die Feuerpause zwischen den USA und dem Iran sagte Mao, China hoffe, dass alle Seiten die Gelegenheit nutzten, um zu einer Waffenruhe zu gelangen, und den Krieg über diplomatische Kanäle beendeten. China wolle sich weiter bemühen, die Lage zu entspannen./jon/DP/jha

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