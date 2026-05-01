China Fortune Land Development verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Fortune Land Development hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 CNY gegenüber -0,690 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,94 Prozent auf 839,9 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at