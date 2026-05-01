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01.05.2026 06:31:29
China Galaxy Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
China Galaxy Securities ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Galaxy Securities die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,02 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,46 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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