China Galaxy Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Galaxy Securities veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,36 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,55 Prozent auf 8,48 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at