China Galaxy Securities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Galaxy Securities hat am 30.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 CNY gegenüber 0,280 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat China Galaxy Securities 5,55 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 68,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,43 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,03 CNY. Im Vorjahr hatte China Galaxy Securities 0,810 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat China Galaxy Securities im vergangenen Geschäftsjahr 28,30 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Galaxy Securities 49,01 Milliarden CNY umsetzen können.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,23 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 38,96 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at