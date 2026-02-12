Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
12.02.2026 07:04:05
China-Geschäft läuft nicht rund: Gewinn bei Mercedes 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen
Der Gewinn von Mercedes-Benz sank im vergangenen Jahr um knapp die Hälfte. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Konzernergebnis 2025 um rund 49 Prozent von 10,4 Milliarden Euro auf 5,3 Milliarden Euro gesunken, teilt der Stuttgarter Autobauer mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12:28
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Hold für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:07
|Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
11:22