Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

12.02.2026 07:04:05

China-Geschäft läuft nicht rund: Gewinn bei Mercedes 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen

Der Gewinn von Mercedes-Benz sank im vergangenen Jahr um knapp die Hälfte. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Konzernergebnis 2025 um rund 49 Prozent von 10,4 Milliarden Euro auf 5,3 Milliarden Euro gesunken, teilt der Stuttgarter Autobauer mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

