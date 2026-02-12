Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
12.02.2026 07:04:05
China-Geschäft läuft nicht rund: Gewinn bei Mercedes halbiert
Schlechte Nachrichten aus Stuttgart: Bei Mercedes-Benz kommt es 2025 zu einem erneuten Gewinneinbruch. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt das Konzernergebnis deutlich. Gründe gibt es gleich mehrere.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
