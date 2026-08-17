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17.08.2026 06:31:29
China Gold International Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
China Gold International Resources hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,40 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,27 HKD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat China Gold International Resources im vergangenen Quartal 3,61 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Gold International Resources 2,40 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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