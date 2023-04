China Gold International Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Gold International Resources ließ sich am 31.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Gold International Resources die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,119 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,148 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 253,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 312,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,562 USD, nach 0,674 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat China Gold International Resources im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 2,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,734 USD sowie einen Umsatz von 1,22 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at