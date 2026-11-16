China Gold International Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Gold International Resources hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 4,99 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,78 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,56 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte China Gold International Resources 2,70 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at