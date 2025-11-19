China Green Agriculture stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Green Agriculture hat am 17.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat China Green Agriculture 14,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at