03.11.2025 06:31:29
China Hainan Rubber Industry Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
China Hainan Rubber Industry Group hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,11 Milliarden CNY – eine Minderung von 18,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,69 Milliarden CNY eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
