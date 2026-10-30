China Hainan Rubber Industry Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China Hainan Rubber Industry Group hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 8,64 Milliarden CNY, gegenüber 11,11 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,23 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at