China Hainan Rubber Industry Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Hainan Rubber Industry Group stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CNY, nach -0,030 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,59 Prozent auf 8,27 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at