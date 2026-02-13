China Health Management: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

China Health Management hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das vergangene Quartal hat China Health Management mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

