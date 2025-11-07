China Health Management legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Health Management hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz wurden 0,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at