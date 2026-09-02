China High-Tech Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China High-Tech Group hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat China High-Tech Group 17,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26,1 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at