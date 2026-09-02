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02.09.2026 06:31:29
China High-Tech Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
China High-Tech Group hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat China High-Tech Group 17,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26,1 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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