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28.04.2026 06:31:29
China High-Tech Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China High-Tech Group hat am 25.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 72,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 54,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
China High-Tech Group vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,210 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 77,43 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 48,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem China High-Tech Group 149,86 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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