Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
iPhone 17e vorgestellt 03.03.2026 10:10:55

China im Blick: Hoffnungen ruhen auf neuem iPhone 17e - Apple-Aktie tiefer

China im Blick: Hoffnungen ruhen auf neuem iPhone 17e - Apple-Aktie tiefer

Mit einem neuen Einstiegsmodell will Apple frische Impulse im stagnierenden Smartphone-Markt setzen. Besonders in China soll das Gerät neue Käufergruppen erschließen.

• Neues iPhone zielt auf gehobene Mittelklasse
• Absatzentwicklung in China im Fokus
• Aktie reagiert nur verhalten

Mit der am Montag erfolgten Präsentation des iPhone 17e zielt Apple direkt auf das lukrative Segment der gehobenen Mittelklasse ab, das in den letzten Jahren zunehmend von asiatischen Wettbewerbern dominiert wurde. Dabei bricht Apple auch mit Tradition. Bisher wurden die günstigeren Modelle oft in recycelte Gehäuse älterer Generationen gepresst. Das iPhone 17e hingegen kommt in einem frischen Gewand daher und zielt auf das lukrative Segment der gehobenen Mittelklasse ab.

Technologische Finesse trifft preisliche Aggressivität

Hinter der Einführung des 17e steht eine schlichte Erkenntnis: Viele Nutzer sind nicht mehr bereit, jedes Jahr vierstellige Summen für minimale Kamera-Verbesserungen der Pro-Modelle auszugeben. Im Inneren des iPhone 17e schlägt daher das Herz der Flaggschiff-Serie: Der A19-Chip (in einer modifizierten Version) liefert die nötige Power für die KI-Anforderungen von Apple Intelligence. Gespart wurde an anderer Stelle: Statt komplexer Kamera-Phalanx mit drei Linsen verbaut Apple ein effizienteres System mit einer 48-MP-Fusion-Linse. Für Analysten ist das ein geschickter Schachzug. Durch die vereinfachte Hardware-Architektur lassen sich die Margen im Volumengeschäft stabil halten, während gleichzeitig Millionen von Nutzern der älteren Generationen (iPhone 12 und 13) zum Umstieg motiviert werden.

Ein Lichtblick bei den Absatzzahlen - Sorgenkind China erholt sich

Dass Apple ein frisches Impulsmodell braucht, zeigen die jüngsten Geschäftsberichte. Zwar lieferte das vergangene Weihnachtsquartal mit einem Umsatz von 143,8 Milliarden US-Dollar einen historischen Rekord, doch der Teufel steckt im Detail. Während die Märkte in den USA und Europa als gesättigt gelten, richtet sich der Blick der Investoren nervös nach Osten.

Besonders im wichtigen Wachstumsmarkt China bereitet die lokale Konkurrenz Apple weiterhin Kopfzerbrechen. Zwar konnte der Konzern dort zuletzt ein Umsatzplus von 38 Prozent verbuchen, doch die langfristigen Prognosen bleiben vorsichtig. Das iPhone 17e soll hier als "defensiver Anker" fungieren und die Marktdurchdringung in jenen Regionen sichern, in denen das Preis-Leistungs-Verhältnis über den Kauf entscheidet.

Software-Strategie: Das iPhone als Vehikel für die KI

Für den Kapitalmarkt ist das iPhone 17e zudem ein entscheidendes Werkzeug für die Software-Offensive. Da die neue KI-Plattform Apple Intelligence tief im System verankert ist, muss Apple so viele fähige Geräte wie möglich in den Markt drücken. Nur eine breite Basis an aktiven Geräten erlaubt es, die hochprofitablen Abonnements und Dienstleistungen im Ökosystem zu skalieren.

Anleger beobachten daher genau, ob das neue Modell die hohen Erwartungen erfüllt. Geht die Rechnung auf, könnte Apple das moderate Wachstum der letzten Monate in einen neuen, nachhaltigen Aufwärtszyklus transformieren und die Service-Umsätze weiter in die Höhe treiben.

Die Aktie zwischen Innovation und Realität

An der NASDAQ reagierte die Apple-Aktie auf die jüngsten Ankündigungen eher zurückhaltend. Das Papier legte am Montag nur leicht um 0,20 Prozent zu und gibt am Dienstag vorbörslich zeitweise 0,84 Prozent ab auf 262,50 US-Dollar. Während die Vision von Apple Intelligence langfristig überzeugt, bleibt die Skepsis bezüglich der kurzen Hardware-Zyklen spürbar.

Wie kritisch Anleger die aktuellen Entwicklungen insbesondere in China betrachten, spiegelt sich auch in einer Analystenbewertung. Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Einstufung für Apple nach weltweiten Absatzzahlen für das iPhone im Januar auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Absatz habe wie erwartet weiterhin über dem Trend gelegen, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings trübten sich die Aussichten zunehmend ein, ergänzte er unter Verweis auf das verlangsamte Wachstum in den USA und China.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Apples KI-Offensive: Können neue Wearables die Aktie aus dem Tief ziehen?
Apple-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Apple-Anleger freuen
Apple-Aktie im Fokus der Anleger: Fünf Neuheiten für März in Aussicht

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com,TonyV3112 / Shutterstock.com,Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com,1000 Words / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

mehr Analysen
02.03.26 Apple Neutral UBS AG
26.02.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Apple Underweight Barclays Capital
30.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 225,25 -0,53% Apple Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen