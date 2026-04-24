Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Automesse in Peking
|
24.04.2026 17:19:00
China im Fokus: Mercedes will Entwicklung ausbauen - Markenimage intakt
Seit Jahren gilt in der Branche die Entwicklung im weltgrößten Automarkt China vor allem als schneller. "Wenn du in der Formel 1 bist und jemand ist schneller als du, und du weißt nicht, wie es geht - dann musst du dir selbst sagen: Es geht aber", zog Källenius Parallelen zum Motorsport. Wenn die Geschwindigkeit in China bis jetzt schneller gewesen sei als beispielsweise in Europa, "dann heißt es, dass es geht. Also muss das dein neuer Maßstab sein." Die Steuerungszentrale für die Entwicklung im Konzern bleibe aber Deutschland.
Die Strahlkraft der Marke Mercedes-Benz in China sieht Källenius trotz des Abrutschens bei den Absatzzahlen in den vergangenen Jahren weiter intakt. "Dein Markenimage musst du immer jeden Tag neu verdienen", sagte der Manager. "Das war nie anders und das ist heute nichts anderes." Jüngere chinesische Kunden seien allerdings experimentierfreudiger und wechselbereiter. Das zeige sich aber auch bei großen chinesischen Marken, die ebenfalls starken Schwankungen bei den Verkäufen unterlägen.
Das Umfeld bleibe aber weiter hart. "Dass die Wettbewerbsintensität plötzlich verschwindet, darauf würde ich nicht hoffen", sagte Källenius. Der Konzern stelle sich weiter auf harte Zeiten ein. In diesem Jahr würden unter anderem Modellwechsel belasten, sagte China-Chef Oliver Thöne. Mit der neuen vollelektrischen C-Klasse sowie der für China angepassten Elektroversion des SUV-Modells GLC will Mercedes in der Volksrepublik auch bei Elektroautos in größere Marktsegmente vordringen.
Bisher sei ein möglicher Hemmschuh bei chinesischen Kunden noch das Thema Intelligenzsysteme im Auto gewesen, ergänzte Thöne. Fortschrittliche technische Funktionen im Fahrzeug seien eine Erwartung, die in China jeder habe. Hier schließe Mercedes jetzt zu den chinesischen Anbietern auf. Dieses Jahr will der Konzern landesweit seinen automatischen Navigationsassistenten einführen, der die Insassen selbstfahrend von Punkt A nach Punkt B bringt - ein Eingreifen des Fahrers soll kaum noch nötig sein.
Die Mercedes-Benz-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,03 Prozent auf 50,06 Euro nach.
/men/err/stk
PEKING (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
24.04.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
22.04.26
|DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel wäre ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor einem Jahr heute wert (finanzen.at)
|
21.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
20.04.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.04.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
17.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.04.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
17.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)