|
01.05.2026 06:31:29
China International Capital A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
China International Capital A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,74 CNY. Im letzten Jahr hatte China International Capital A einen Gewinn von 0,420 CNY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,03 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,01 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!