China International Capital A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China International Capital A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,74 CNY. Im letzten Jahr hatte China International Capital A einen Gewinn von 0,420 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,03 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,01 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at