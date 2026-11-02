China International Capital A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China International Capital A lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,460 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 5,70 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 53,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China International Capital A 12,35 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at