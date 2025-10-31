China International Capital A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China International Capital A hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat China International Capital A mit einem Umsatz von insgesamt 12,35 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 215,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at