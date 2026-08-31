China International Capital A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China International Capital A stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,88 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,470 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China International Capital A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,48 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,64 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at