China International Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China International Capital veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,84 HKD. Im letzten Jahr hatte China International Capital einen Gewinn von 0,450 HKD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,17 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 9,65 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at