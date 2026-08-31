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31.08.2026 06:31:29
China International Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
China International Capital hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,01 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 HKD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat China International Capital im vergangenen Quartal 12,06 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China International Capital 10,40 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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