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02.11.2026 06:31:29
China International Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
China International Capital hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,510 HKD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 6,63 Milliarden HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,50 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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