China International Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China International Capital veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,51 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 HKD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,50 Milliarden HKD – ein Plus von 216,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China International Capital 4,27 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at