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13.08.2026 06:31:29
China International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
China International hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,1 Millionen SGD – das entspricht einem Minus von 32,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,6 Millionen SGD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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