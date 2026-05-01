China International Marine Containers Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China International Marine Containers Group hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 HKD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,86 Milliarden HKD – eine Minderung von 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,52 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at