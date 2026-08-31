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31.08.2026 06:31:29
China International Marine Containers Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
China International Marine Containers Group hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,11 HKD gegenüber 0,140 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
China International Marine Containers Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53,23 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43,23 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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