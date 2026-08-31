China International Marine Containers Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China International Marine Containers Group hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 HKD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat China International Marine Containers Group 53,23 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,23 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at