China International Marine Containers Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China International Marine Containers Group gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 HKD, nach 0,110 HKD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,31 Prozent auf 36,86 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,52 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at