China International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China International lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat China International im vergangenen Quartal 3,5 Millionen SGD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China International 3,9 Millionen SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at