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16.07.2026 06:31:29
China International Travel Service A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
China International Travel Service A hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,37 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China International Travel Service A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,320 CNY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China International Travel Service A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,69 Milliarden CNY im Vergleich zu 11,40 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,456 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 11,71 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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