China International Travel Service A legte Quartalsergebnis vor

China International Travel Service A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 CNY gegenüber 0,170 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 13,83 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte China International Travel Service A 13,45 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,246 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 13,61 Milliarden CNY taxiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,73 CNY beziffert, während im Vorjahr 2,06 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53,69 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 56,47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,84 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 54,58 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at