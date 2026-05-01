China International Travel Service A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China International Travel Service A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,13 CNY gegenüber 0,940 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 16,91 Milliarden CNY gegenüber 16,75 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at