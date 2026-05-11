Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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11.05.2026 09:43:12
China Is Investigating EV Makers As Owners Say Their Cars Lost Up To 125 Miles Of Range After Updates—And Tesla, BYD Are Being Dragged Into The Debate
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