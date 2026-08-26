China Jialing Industry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Jialing Industry hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 206,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 251,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at