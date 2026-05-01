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01.05.2026 06:31:29
China Jialing Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
China Jialing Industry hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,35 Prozent auf 156,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 196,5 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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