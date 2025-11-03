China Jialing Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

China Jialing Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 196,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at