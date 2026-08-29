Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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29.08.2026 13:07:00

China Just Copied the SpaceX Falcon 9. Should SpaceX Investors Worry?

The second time was the charm for China -- almost.On Wednesday last week, Aug. 19, China's LandSpace launched a ZhuQue-3 rocket on its second attempt to make the rocket "reusable." The ZhuQue-3 launched successfully, reached orbital velocity, and deposited a customer's satellite into orbit with its second stage. The rocket's first stage then initiated a reentry burn, returned to Earth, and landed -- just like a SpaceX Falcon 9.Well, almost like a SpaceX Falcon 9.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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