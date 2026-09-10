China Keli Electric Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Keli Electric Company hat sich am 08.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at