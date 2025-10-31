China Kings Resources Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China Kings Resources Group hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Kings Resources Group ein EPS von 0,100 CNY je Aktie vermeldet.

China Kings Resources Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 711,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at