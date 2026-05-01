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01.05.2026 06:31:29
China Kings Resources Group präsentierte Quartalsergebnisse
China Kings Resources Group hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
China Kings Resources Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 920,0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 851,9 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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