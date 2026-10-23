China-Kinwa High Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China-Kinwa High Technology veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China-Kinwa High Technology -0,010 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 110,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,73 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,78 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at