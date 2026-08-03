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03.08.2026 06:31:29
China-Kinwa High Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China-Kinwa High Technology hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China-Kinwa High Technology -0,020 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 142,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,61 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,89 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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