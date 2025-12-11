11.12.2025 16:10:38

China kritisiert neue Einfuhrzölle von Mexiko

PEKING/MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Die chinesische Regierung hat Mexikos Entscheidung kritisiert, Einfuhrzölle von bis zu 50 Prozent auf rund 1.500 Waren aus China und weiteren Ländern zu erheben. Peking werde die nächsten Schritte Mexikos aufmerksam beobachten, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Die neuen Zölle sollen im Januar in Kraft treten, nachdem das Parlament sie auf Vorschlag von Präsidentin Claudia Sheinbaum gebilligt hat.

Mit den Einfuhrzöllen will die mexikanische Regierung die Industrie des lateinamerikanischen Landes schützen, unter anderem wegen der Auswirkungen der US-Handelspolitik auf Mexiko.

US-Präsident Donald Trump hat Mexiko unter anderem vorgeworfen, ein Einfallstor für chinesische Produkte in die Vereinigten Staaten zu sein. Der Handel zwischen den USA, Mexiko und Kanada ist im Rahmen des Nordamerika-Freihandelsabkommens (USMCA) weitgehend zollfrei.

Autoteile, Stahl und Aluminium sind von den Zöllen betroffen

Die neuen Zölle betreffen 8,6 Prozent der Gesamteinfuhren Mexikos im Wert von 52 Milliarden US-Dollar (44 Milliarden Euro). Vorgesehen sind Abgaben auf Waren wie Autos, Autoteile, Stahl und Aluminium aus Ländern, mit denen Mexiko keine Freihandelsabkommen hat. Die USA und die Europäische Union (EU) sind davon nicht betroffen.

Die Volksrepublik habe sich stets gegen einseitige Zölle ausgesprochen und hoffe, Mexiko werde seine "falsche Praxis" des Unilateralismus und Protektionismus korrigieren, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Zudem verwies die Behörde auf eine im September eingeleitete Untersuchung der Handels- und Investitionsbarrieren des lateinamerikanischen Landes. Diese sei bisher nicht abgeschlossen./aso/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen